New York (AFP) Der chinesische Onlinehändler Alibaba hat ein fulminantes Börsendebüt hingelegt. Die unter dem Kürzel "BABA" notierten Aktien schossen am Freitag nach Handelsbeginn an der New Yorker Börse NYSE vom Ausgabepreis von 68 Dollar auf rund 96 Dollar. Das ist ein Anstieg um mehr als 40 Prozent. Insgesamt gab das Unternehmen 368 Millionen Anteilsscheine aus. Mit einem Volumen von 25 Milliarden Dollar ist die Neuemission der größte Börsengang aller Zeiten.

