New York (AFP) Der chinesische Onlinehändler Alibaba hat für den Börsengang in New York am Freitag einen Aktienpreis von 68 Dollar (52,8 Euro) angegeben. Dies ging aus Unterlagen hervor, die der Konzern am Donnerstag bei den US-Behörden einreichte. Der Preis liegt damit am oberen Ende des Preisspektrums von 66 bis 68 Dollar. Das Unternehmen peilt damit Einnahmen von 25,02 Milliarden Dollar an, womit es der größte Börsengang der Geschichte wäre. Den bisherigen Rekord hielt die chinesische AgBank mit 22,1 Milliarden Dollar im Jahr 2010.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.