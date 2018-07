Düsseldorf (SID) - Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren gegen Bruno Soares vom Fußball-Zweitligisten Fortuna Düsseldorf eingeleitet. Dies bestätigte der Klub am Samstag. Wie die Bild-Zeitung berichtet, geht es um einen Fall von häuslicher Gewalt. Der brasilianische Spieler wurde vom Verein vom Samstagtraining und vom Heimspiel am Sonntag gegen den 1. FC Heidenheim freigestellt.

Laut Fortuna Düsseldorf hat am Samstag eine Aussprache zwischen Soares und seiner Ehefrau Stefanie stattgefunden. "Wir haben in einem Streit beide überreagiert und möchten einander keinen weiteren Schaden zufügen. Nachdem wir miteinander gesprochen haben, versuchen wir nun gemeinsam, unsere Probleme wieder in den Griff zu bekommen. Wir werden uns weiter privat aussprechen und unsere Angelegenheiten unter uns klären", zitierte der Klub das Ehepaar nach der Aussprache.