Köln (dpa) - In einer zweistündigen Festmesse im Kölner Dom wird der neue Erzbischof Rainer Maria Woelki heute in sein Amt eingeführt. Danach besteht vor dem Dom die Möglichkeit zur persönlichen Begegnung mit dem Kardinal bei Snacks und Getränken. Woelki war im Juli von Papst Franziskus ernannt worden. Er tritt die Nachfolge des pensionierten Kardinals Joachim Meisner an, der das Erzbistum 25 Jahre lang geführt hatte. Der 58 Jahre alte Woelki - ein gebürtiger Kölner - gilt als Ziehsohn Meisners.

