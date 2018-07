Rom (dpa) - Hollywoodstar-George Clooney und die Anwältin Amal Alamuddin wollen ihre Hochzeit nach einem Medienbericht im großen Stil in Venedig feiern. Das berichtet das italienische Magazin "Gente" ohne Angaben von Quellen. Demnach wollen der US-Schauspieler und die Juristin am kommenden Samstag in einem Luxushotel am Canale Grande heiraten. Zur Hochzeit seien Brad Pitt, Angelina Jolie, Matt Damon und Sandra Bullock sowie U2-Sänger Bono eingeladen. Das Hotel wollte sich auf Anfrage zu dem Bericht nicht äußern. Die Stadt Venedig war für eine Bestätigung nicht zu erreichen.

