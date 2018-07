Nußdorf (dpa) - Gefährlicher Fund bei Gartenarbeiten: Rund 3,5 Kilo hochexplosives TNT hat ein Mann in seinem Garten im bayerischen Nußdorf bei Rosenheim entdeckt.

Nach ersten Ermittlungen steht ein 75 Jahre alter Nachbar unter Verdacht, den Sprengstoff deponiert zu haben. Der Mann wurde festgenommen. "Der Hintergrund ist noch völlig offen", sagte ein Polizeisprecher. Das Landeskriminalamt übernahm die Ermittlungen.

Der 32-Jährige hatte am Freitagabend in seinem Garten den Sprengstoff entdeckt und sofort die Behörden alarmiert. Umgehend rückten die Einsatzkräfte an und konnten den 75-Jährigen schließlich vor dessen Haustür festnehmen. Die Anwohner mussten wegen der Explosionsgefahr zwischenzeitlich ihr Häuser verlassen, konnten aber kurz vor Mitternacht wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. "Der Sprengsatz ist entschärft worden", sagte der Polizeisprecher am Samstag.

Es habe keine Gefahr für die Bewohner des Ortes bestanden, hieß es bei den Behörden. Warum der Verdacht auf den Nachbarn fiel, den Sprengsatz gelegt zu haben, war zunächst nicht zu erfahren. Gegen den Mann soll Haftbefehl beantragt werden.