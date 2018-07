Istanbul (AFP) Die türkischen Geiseln, die im Juni von der Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) in der nordirakischen Stadt Mossul verschleppt worden waren, sind wieder frei. Die 49 Geiseln seien zurück in Sicherheit in der Türkei, sagte der türkische Ministerpräsident Ahmet Davutoglu am Samstagmorgen. Die Türken, darunter zahlreiche Diplomaten aus dem Konsulat in Mossul, waren bei der Eroberung der Stadt Anfang Juni in die Gewalt der Dschihadisten geraten.

