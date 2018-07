Erfurt (dpa) - Ein Blitzeinschlag in ein Stellwerk der Bahn hat in Thüringen den Regional- und den Fernverkehr beeinträchtigt. Betroffen sind auch zahlreiche Reisende im Erfurter Hauptbahnhof. Es gebe Umleitungen und einen Bus-Ersatzverkehr, sagte eine Bahn-Sprecherin der Nachrichtenagentur dpa. Das Stellwerk befindet sich in Neudietendorf im Landkreis Gotha. Ein Techniker sei im Einsatz, um die Störung wieder zu beheben.

