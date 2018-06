Tirana (AFP) Bei seinem Besuch in Albanien hat Papst Franziskus Versuche verurteilt, religiöse Überzeugungen als Vorwand für Gewalt heranzuziehen. Niemand, der Gewalt gegen Mitmenschen ausübe, dürfe Gott als "Schutzschild" missbrauchen, sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche am Sonntag vor Vertretern der albanischen Politik, darunter der katholische Regierungschef Edi Rama, in der Hauptstadt Tirana. Das mehrheitlich muslimische Albanien mit seinen christlichen Minderheiten lobte er als "Modell" für ein friedliches Zusammenleben. Auch mit Staatschef Bujar Nishani kam der Papst zusammen.

