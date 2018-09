Tirana (AFP) Papst Franziskus ist am Sonntag zu einem eintägigen Besuch in Albanien eingetroffen. Das Oberhaupt der katholischen Kirche landete am Morgen auf dem Flughafen von Tirana. In der Hauptstadt und ihrer Umgebung will Franziskus unter anderem Gespräche mit Politikern, Geistlichen und Waisenkindern führen. Am Vormittag soll ein Gottesdienst auf dem Mutter-Teresa-Platz im Zentrum Tiranas stattfinden.

