Berlin (AFP) Mit einer Currywurst auf der Hamburger Reeperbahn will sich TV-Moderator Reinhold Beckmann von seiner ARD-Talkshow verabschieden. Nach der letzten "Beckmann"-Sendung am Donnerstag werde er mit dem ganzen Team und Wegbegleitern feiern, sagte der 58-Jährige der "Bild am Sonntag". "Und früh morgens treffen wir uns noch mal auf eine Currywurst auf der Reeperbahn."

