Dresden (AFP) Der wirtschaftliche Aufholprozess in Ostdeutschland tritt nach Einschätzung der Bundesregierung auf der Stelle. Die Entwicklung habe sich in den vergangenen Jahren "deutlich abgeschwächt", zitierte die in Dresden erscheinende "Sächsische Zeitung" (Montagsausgabe) aus dem Jahresbericht Deutschen Einheit, den die Bundesregierung am Mittwoch vorstellen will. Auch der Abstand in der Arbeitsproduktivität habe sich zuletzt nicht mehr "wesentlich verkürzt".

