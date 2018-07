Berlin (AFP) Kenia hat zwei bei ihrer Einreise aus Somalia festgenommene Terrorverdächtige nach Deutschland ausgeliefert. Die Männer mit deutscher Staatsbürgerschaft seien am Samstag in Frankfurt am Main gelandet und von Beamten des Bundeskriminalamtes festgenommen worden, teilte der Generalbundesanwalt am Sonntag in Karlsruhe mit. Sie würden dringend verdächtigt, Mitglieder der radikalislamischen somalischen Shebab-Miliz zu sein. Bei ihnen handelt es sich den Angaben zufolge um einen 30-jährigen Deutsch-Tunesier und einen 22-jährigen Deutschen. Sie waren nach kenianischen Angaben Ende August bei ihrer Rückkehr aus dem benachbarten Bürgerkriegsland Somalia verhaftet worden.

