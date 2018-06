Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) lehnt eine Anti-Stress-Verordnung für die Arbeitswelt ab, stößt damit aber in der eigenen Partei auf Widerspruch. Die Arbeitgeber müssten "nicht mit weiteren Regulierungen rechnen", sagte Merkel am Wochenende in ihrem neuen Video-Podcast. "Ich stehe einer Anti-Stress-Verordnung sehr kritisch gegenüber."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.