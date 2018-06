Berlin (AFP) Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) will Rentnern, die vor der gesetzlichen Regelaltersgrenze in den Ruhestand gehen, deutlich mehr Hinzuverdienst ermöglichen als bisher. Das geht den Magazinen "Spiegel" und "Focus" zufolge aus der Stellungnahme des Arbeitsministeriums für die zuständige Koalitionsarbeitsgruppe hervor, die am Dienstag ihre Arbeit aufnimmt.

