Berlin (AFP) Grünen-Chef Cem Özdemir will seine Partei durch einen Kurswechsel in der Steuerpolitik auch für Handwerk und Mittelstand attraktiv machen. "Wer hart arbeitet und gut verdient, der soll auch etwas davon haben", sagte Özdemir der "Welt am Sonntag". "Steuerfragen werden uns zur nächsten Bundestagswahl nicht mehr von Handwerk und Mittelstand trennen", kündigte er an.

