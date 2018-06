Hamburg (AFP) Die Bundesregierung bereitet einem Medienbericht zufolge eine neue Initiative zur Reform des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen vor. Wie das Hamburger Magazin "Spiegel" am Sonntag vorab aus seiner neuen Ausgabe berichtete, will Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) am Rande der Generaldebatte der UN-Vollversammlung in der beginnenden Woche in New York mit seinen Kollegen aus Indien, Brasilien und Japan darüber beraten. Alle vier Staaten wollen ständige Mitglieder des Sicherheitsrats werden.

