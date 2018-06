Berlin (AFP) Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat die Bundesregierung unter Verweis auf die Vielzahl "humanitärer Großkrisen" gegen den Vorwurf der Untätigkeit in der Ebola-Krise in Westafrika verteidigt. "Wir können die Menschen nicht allein lassen, und wir lassen sie nicht allein", schrieb Steinmeier in einem Beitrag für die Zeitung "Welt am Sonntag" aus Berlin. Die Epidemie in Westafrika lasse sich nur in einem globalen Bündnis bekämpfen. "Deutschland ist Teil und Motor dieses Bündnisses", schrieb Steinmeier.

