New York (AFP) In zahlreichen Städten auf verschiedenen Kontinenten haben am Sonntag Kundgebungen für einen verstärkten Klimaschutz stattgefunden. Rund 10.000 Menschen beteiligten sich nach Angaben der Veranstalter an der Silent Climate Parade im Zentrum von Berlin, rund 40.000 nahmen nach Angaben der Veranstalter an einer ähnlichen Veranstaltung in London teil, 5000 in Paris. Weitere Demonstrationen gab es in Amsterdam, Stockholm, Rom, Madrid, Neu Delhi und Rio de Janeiro. Die größte Kundgebung mit rund 100.000 Teilnehmern war in New York angekündigt. Insgesamt sollte es weltweit rund 2700 Veranstaltungen in 158 Länder geben.

