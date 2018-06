Suva (AFP) Der seit einem Putsch regierende Militärmachthaber Voreqe Bainimarama hat Teilergebnissen zufolge die Parlamentswahl in Fidschi gewonnen. Nach Auszählung von 88 Prozent der Stimmen erreichte Bainimaramas Partei Fidschi Zuerst bei dem Urnengang am Mittwoch 59,1 Prozent der Stimmen, wie die Wahlkommission des Pazifikstaates am Sonntag mitteilte. Damit hätte die Partei 32 der 50 Parlamentssitze inne. Auf dem zweiten Platz landete mit großem Abstand die sozialdemokratisch-liberale Partei mit 28,3 Prozent.

