Mexiko-Stadt (dpa) - Die italienische Filmdiva Sophia Loren hat ihren 80. Geburtstag in Mexiko gefeiert. Medienmogul Carlos Slim, im Juli vom Magazin "Forbes" erneut zum reichsten Mann auf Erden gekürt, empfing Loren zu einem Galadinner am Samstagabend (Ortszeit).

Zahlreiche Prominente waren im Soumaya-Museum der Slim-Stiftung in Mexiko-Stadt zu Gast. Als Ständchen für "La Loren" gab es das traditionelle mexikanische Geburtstagslied "Las Mañanitas". Loren ist seit vergangenem Donnerstag in Mexiko. Dort eröffnet die Slim-Stiftung am Montag eine Ausstellung zu Ehren des italienischen Filmstars.