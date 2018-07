Singapur (SID) - Lewis Hamilton hat den Großen Preis von Singapur gewonnen und seinen Mercedes-Teamkollegen Nico Rosberg als WM-Spitzenreiter abgelöst. Hamilton siegte vor den beiden Red Bull mit Weltmeister Sebastian Vettel und Daniel Ricciardo und führt nun mit 241 Punkten das Klassement vor Rosberg (238) an.

Dieser musste sein Auto wegen elektronischer Probleme in der 15. Runde in der Box abstellen. Es ist Rosbergs zweiter Ausfall in dieser Saison, nachdem beim britischen Grand Prix Anfang Juli in Silverstone das Getriebe seines Mercedes gestreikt hatte.