Hamburg (SID) - Zweitliga-Neuling RB Leipzig hat beim bisherigen Tabellenvorletzten Union Berlin überraschend die erste Saisonniederlage kassiert. Die Sachsen mussten sich in der Hauptstadt mit 1:2 (0:1) geschlagen geben und verpassten damit den Sprung an die Tabellenspitze.

Weiter auf dem Vormarsch hingegen ist der Karlsruher SC. Im Duell der ehemaligen Erstligisten setzten sich die Badener gegen den 1. FC Nürnberg mit 3:0 (3:0) durch und rückten damit dicht an Spitzenreiter VfL Bochum heran.

Auch Fortuna Düsseldorf festigte durch einen 3:2 (2:1)-Erfolg gegen den 1. FC Heidenheim die Position im ersten Tabellendrittel mit Blick auf die Aufstiegsplätze. Der Aufsteiger nimmt trotz der Niederlage aktuell eine gesicherte Position im Mittelfeld ein.

Die Eisernen erkämpften gegen Leipzig durch zwei Treffer von Sebastian Polter (70. und 83.) einen verdienten Erfolg und feierten den ersten Dreier der Saison. Yussuf Poulsen (77.) hatte zwischenzeitlich ausgeglichen. Geprägt wurde das Match auch von Protestaktionen der Union-Anhänger gegen den angeblichen "Kunstverein" aus Leipzig.

Der immer noch ungeschlagene KSC setzte sich verdientermaßen mit dem dritten Saisonsieg im oberen Bereich der Tabelle fest. Die drei Tore schon vor dem Seitenwechsel schossen vor 19.944 Zuschauern Hiroki Yamada (9.) sowie zweimal Reinhold Yabo in der 20. und 40. Minute. Überdies scheiterte Koen van der Biezen in der vorletzten Spielminute mit einem Handelfmeter an Club-Keeper Raphael Schäfer.

Charlison Benschop legte mit seinen Saisontoren Nummer drei und vier (23. und 42.) die Basis für den ersten Düsseldorfer Erfolg im dritten Anlauf in der heimischen Arena. Das Siegtor erzielte vor 27.681 Zuschauern der eingewechselte Joel Pohjanpalo (82.). Für Heidenheim, das nach drei Spielen erstmals wieder als Verlierer vom Platz ging, traf Florian Niederlechner doppelt (37. und 68.).