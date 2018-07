Göttingen (SID) - Nach ihrem Sieg beim zehnten Bundesvision Song Contest in Göttingen wird die für Bremen gestartete Band Revolverheld beim Heimspiel des SV Werder am Dienstag (20.00 Uhr/Sky) gegen Schalke 04 im Vorprogramm auftreten. "Das war eine Wette für den Fall, dass wir gewinnen sollten", bestätigte der in der Hansestadt geborene Frontmann Johannes Strate nach dem Erfolg in der Lok-Halle.

Mit dem Titel "Lass uns gehen" und der Rekordpunktzahl von 180 Zählern hatte das Quartett die Konkurrenz aus den 15 übrigen Bundesländern klar in die Schranken verwiesen. Pikanterie am Rande: Nur Sänger Strate ist in Bremen aufgewachsen, die weiteren Bandmitglieder stammen aus Hamburg. Die beiden Hansestädter sind nicht nur im Fußball erbitterte Rivalen.