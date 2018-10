Dortmund (SID) - Die Verletzungssorgen von Borussia Dortmund nehmen immer weiter zu. Wie der Bundesliga-Vizemeister am Sonntag mitteilte, zog sich Mittelfeldspieler Henrich Mchitarjan am Samstag bei der 0:2 (0:0)-Niederlage beim FSV Mainz 05 einen knöchernen Bandausriss in der rechten Fußwurzel zu. Nach Vereinsangaben wird der 25-Jährige rund vier Wochen ausfallen.

Mchitarjan ist nach Marco Reus, Jakub Blaszczykowski, Ilkay Gündogan, Nuri Sahin und Oliver Kirch bereits der sechste Mittelfeldfeldspieler, der dem BVB für einen längeren Zeitraum nicht zur Verfügung stehen wird.