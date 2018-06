Hamburg (dpa) - Der Mit-Entdecker des Ebola-Erregers, Peter Piot, befürchtet eine Ausweitung der Seuche in weitere Weltregionen. Es müsse sich nur einer der vielen in Westafrika lebenden Inder infizieren, während der Inkubationszeit Verwandte in Indien besuchen und dann erkrankt in eine Klinik gehen, sagte der belgische Infektionsmediziner dem "Spiegel". Auch in Indien würden Ärzte und Krankenschwestern oft keine Schutzhandschuhe tragen. Sie würden sich sofort anstecken und das Virus verbreiten. In Europa und Nordamerika dagegen könne ein solcher Ausbruch schnell wieder eingedämmt werden.

