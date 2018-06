Leipzig (SID) - Die Handballerinnen des deutschen Rekordmeisters HC Leipzig haben ihr Ticket für die Champions League gelöst. Beim Qualifikationsturnier vor eigenem Publikum siegte der HCL am Sonntagabend im Final-Krimi gegen FTC Budapest/Ungarn mit der deutschen Nationalspielerin Laura Steinbach 39:38 (28:28, 34:34) nach Siebenmeterwerfen. Leipzig ist damit in dieser Saison neben Meister Thüringer HC zweiter deutscher Starter in der Königsklasse.

In der Champions-League-Vorrunde treffen die Sächsinnen in der Gruppe A auf Krim Mercator Ljubljana/Slowenien, Dynamo Sanara/Russland und Hypo Niederösterreich.