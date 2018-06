Paris (dpa) - Frankreichs Ex-Staatspräsident Nicolas Sarkozy gibt nach seiner Rückkehr in die Politik sofort Gas. Er kündigt an, seine kriselnde konservative Partei UMP auf Kurs bringen zu wollen. Er werde den Namen der Partei ändern und sie neu organisieren, sagte Sarkozy dem "Journal du Dimanche". Zunächst gehe es ihm jetzt darum, seine politische Familie wieder auf Vordermann zu bringen. Sarkozy, will sich Ende November zum Parteichef wählen lassen. Dies gilt als erster Schritt für eine Kandidatur bei der Wahl des Staatspräsidenten 2017.

