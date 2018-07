Tel Aviv (AFP) Einen Abschleppdienst im Orbit will ein israelisches Startup-Unternehmen in gut zwei Jahren starten. Die Mikrosatelliten der Firma Effective Space Solutions sollen die Nutzdauer von Kommunikationssatelliten verlängern und insbesondere zur Positionskorrektur bei künstlichen Trabanten eingesetzt werden, die auf die schiefe Bahn geraten sind. Wie die israelische Tageszeitung "Haaretz" am Sonntag berichtet, sollen die ersten Rettungssatelliten Ende 2016 oder Anfang 2017 ihren Dienst aufnehmen.

