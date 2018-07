Sanaa (AFP) Inmitten heftiger Kämpfe in der Hauptstadt Sanaa hat Jemens Ministerpräsident Mohammed Basindawa seinen Rücktritt erklärt. Er vollzog diesen Schritt am Sonntag nahezu zeitgleich mit der Eroberung des Regierungssitzes durch Kämpfer des schiitischen Rebellenchefs Abdelmalek al-Huthi. Diese besetzten auch das Gebäude des Staatsrundfunks. Damit zerstoben vom UN-Gesandten Jamal Benomar geweckte Hoffnungen, der am Vorabend eine Einigung zur Beilegung des Konfliktes vermeldete.

