Nairobi (AFP) Zum ersten Jahrestag des Anschlags auf das Einkaufszentrum Westgate haben in Kenia tausende Menschen der 67 Todesopfer gedacht. In der Hauptstadt Nairobi kamen am Sonntag zunächst etwa 2500 Menschen im Karura-Wald zusammen, wo sie gemeinsam beteten und eine Plakette mit den Namen der Opfer enthüllt wurde. Am Abend war ein Konzert bei Kerzenlicht beim Nationalmuseum geplant, wo auch eine Sonderausstellung zum Attentat stattfindet.

