Merseburg (dpa) - Mit Zuckerrüben haben Unbekannte am frühen Morgen bei Merseburg in Sachsen-Anhalt Fahrzeuge auf der A 38 beworfen. Dabei wurden nach Angaben der Polizei die Frontscheiben eines Reisebusses und eines Lastwagens beschädigt. Verletzt wurde bei den Attacken niemand. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

