Lahore (AFP) Ein 16-jähriges Mädchen ist in Pakistan Opfer eines Säure-Angriffs geworden, weil ihre Familie den Heiratsantrag eines Mannes abgelehnt hat. Der Mann sei zusammen mit einem Freund nachts in das Haus der Familie eingedrungen und habe Säure in das Gesicht des Mädchens geschüttet, teilte ein Polizeisprecher am Sonntag mit. Die Familie habe geschlafen und das Eindringen der beiden Männer nicht bemerkt. Nach Angaben der Ärzte wurden 90 Prozent der Gesichtshaut des Mädchens verätzt, zudem wurden die Augen schwer verletzt.

