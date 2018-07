Ponferrada (SID) - Zeitfahr-Weltmeister Tony Martin ist zum Auftakt der Straßenrad-WM an seiner ersten Goldmedaille vorbeigerast. Mit dem belgischen Team Omega Pharma-Quick Step verpasste der 29-Jährige in 1:04:05 Stunden als Dritter den Titelhattrick im Mannschaftszeitfahren. Martin und seiner Equipe fehlten im spanischen Ponferrada nach 57,1 Kilometern 36 Sekunden zum dritten WM-Sieg in Folge.

"Es ist schon sehr enttäuschend. Wir wollten gewinnen und sind volles Risiko gegangen. Am Ende haben ein bisschen die Kräfte gefehlt, ich hatte auch nicht meinen besten Tag", sagte Martin: "Wir haben nicht den Rhythmus gefunden, den wir gebraucht hätten. Aber man muss auch mal mit Rang drei zufrieden sein."

Quick Step hatte 2012 und 2013 die ersten beiden Auflagen des Wettbewerbs für sich entschieden, musste diesmal jedoch dem starken BMC Racing Team (1:03:29 Stunden) den Vortritt lassen. Zwischen BMC und Martins Equipe schob sich Orica-GreenEdge aus Australien (1:04:01 Stunden). Der gebürtige Cottbuser Martin hatte mit seinen fünf Kollegen lange in Führung gelegen, war am Ende aber auch wegen einsetzenden Regens noch zurückgefallen.

Martins eigentlicher Höhepunkt steht erst am Mittwoch an. Im Einzelzeitfahren strebt der 29-Jährige den vierten WM-Titel in Folge an, eine Leistung, die bisher noch keinem Radprofi geglückt ist. Olympiasieger Bradley Wiggins (Großbritannien), der mit Sky auf Rang vier kam, dürfte sein härtester Konkurrent werden. Der Schweizer Fabian Cancellara, zwischen 2006 und 2010 selbst viermal Weltmeister, verzichtet auf die Teilnahme. "Der Rekord steht gar nicht so sehr im Vordergrund, für mich zählt dieser eine Tag, dieser eine Sieg. Ich werde hart um Gold kämpfen müssen, mir wird ganz sicher nichts geschenkt", sagte Martin dem SID mit Blick auf seine Spezialdisziplin.