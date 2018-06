St. Petersburg (AFP) Unter den Augen von mehreren hundert Schaulustigen hat in St. Petersburg der legendäre Panzerkreuzer "Aurora" seinen angestammten Platz verlassen. Das Symbol der Oktoberrevolution 1917 wurde von seinem "ewigen Liegeplatz" am Ufer der Newa für Reparaturarbeiten weggeschleppt. Ein Platzpatronenschuss aus der Kanone der "Aurora" hatte am 25. Oktober 1917 das Signal für den Angriff der Bolschewiken auf das Winterpalais gegeben, der den Beginn der Oktoberrevolution markierte.

