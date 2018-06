Mailand (SID) - Die deutsche Eiskunstlauf-Meisterin Nathalie Weinzierl ist mit einem fünften Platz bei der Lombardia-Trophy in Mailand in den nach-olympischen Winter gestartet. Bei der Nebelhorn-Trophy in der kommenden Woche in Oberstdorf wird die Mannheimerin jedoch nicht an den Start gehen. Siegerin in Italien wurde Satoko Miyahara aus Japan.