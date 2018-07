Washington (AFP) Nach der Festnahme eines Eindringlings im Weißen Haus haben die US-Behörden eine Überprüfung der Sicherheitsregeln am Präsidentensitz in Washington angekündigt. Es sei "inakzeptabel", dass der mit einem Klappmesser bewaffnete Mann erst im Gebäude gefasst wurde, räumte der Secret Service in einer Stellungnahme am Samstag ein. Der Mann war am Freitagabend über den Sicherheitszaun des Grundstücks geklettert und über den Rasen ins Weiße Haus gerannt.

