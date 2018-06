Ankara (AFP) Vor dem Vormarsch der Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) im Norden Syriens sind nach der Regierung in Ankara bereits mehr als 130.000 Kurden über die Grenze in die Türkei geflogen. Sollte die Offensive der Extremistengruppe andauern, könnten es noch mehr werden, sagte der türkische Vize-Regierungschef Numan Kurtulmus am Montag. Es seien alle notwendigen Maßnahmen getroffen worden, um bei einem weiteren Zustrom die zusätzlichen Flüchtlinge aufzunehmen. Kurz zuvor hatte das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR die Flüchtlingszahl mit 100.000 angegeben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.