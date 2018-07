Algier (AFP) Islamisten mit Verbindungen zur Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) haben einen Franzosen in Algerien entführt und mit seiner Ermordung gedroht. Die Gruppe Dschund al-Chilafa erklärte in einem am Montagabend aufgetauchten Video, sie werde ihre Geisel binnen 24 Stunden umbringen, sollte Frankreich seine Luftangriffe gegen den IS im Irak nicht stoppen. Die IS-Miliz rief ihre Anhänger zur Tötung von Bürgern westlicher Staaten auf.

