New York (dpa) - Sorgen über das Wirtschaftswachstum Chinas und schwache US-Häusermarktdaten haben den US-Aktienmarkt belastet. Der Dow Jones Industrial schloss 0,62 Prozent tiefer bei 17 172,68 Punkten. Chinas Regierung hatte größeren Konjunkturhilfen eine Absage erteilt. Zudem war in den USA die Zahl der Verkäufe bestehender Häuser im August überraschend gesunken. Der Eurokurs erholte sich im New Yorker Handel etwas von dem 14-Monatstief, auf das er im europäischen Handel gefallen war. Zuletzt kostete er 1,2849 Dollar.

