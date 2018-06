Sarajevo (AFP) Wenige Wochen vor der Parlamentswahl in Bosnien-Herzegowina sorgt ein von bosnischen Serben auf einem Berg über der Hauptstadt Sarajevo errichtetes Kreuz für Spannungen. Das von einer Vereinigung ehemaliger Kriegsgefangener in der Nacht zum Sonntag aufgestellte Kreuz stehe an dem Ort, von dem aus bosnisch-serbische Kämpfer "den Tod unter unschuldigen Einwohnern Sarajevos gesät" hätten, kritisierte Fikret Grabovica, Präsident einer Vereinigung von Eltern, deren Kindern Opfer der Belagerung Sarajevos geworden waren. "Das dürfen wir nicht zulassen."

