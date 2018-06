Peking (AFP) Bei mehreren Explosionen in der chinesischen Provinz Xinjiang sind nach Behördenangaben mindestens zwei Menschen getötet und "zahlreiche" weitere verletzt worden. Die Explosionen ereigneten sich am Sonntagabend an mindestens drei verschiedenen Orten im Süden der Provinz, wie die Regionalregierung am Montag mitteilte. Die Ursache der Detonationen war zunächst unklar.

