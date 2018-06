Shanghai (AFP) Nach dem Gammelfleischskandal in einer Fabrik in Shanghai will der zuständige US-Lebensmittelhersteller OSI die mehr als 300 Beschäftigten entlassen. 340 Arbeiter - direkt Angestellte und Leiharbeiter bei der Firma Husi Food - verlieren ihren Job, wie OSI am Montag mitteilte. In der Fabrik war abgelaufenes Fleisch mit frischem vermischt und an McDonald's und andere Fastfoodketten wie Kentucky Fried Chicken geliefert worden. Außerdem war Ware mit abgelaufenem Haltbarkeitsdatum umetikettiert worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.