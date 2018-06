Berlin (AFP) Atomgegner machen weiter Front gegen einen möglichen Rücktransport abgebrannter Brennelementkugeln aus dem Versuchsreaktor Jülich in die USA. In Berlin demonstrierten am Montag Atomkraftgegner am Rande einer Sitzung der Kommission zur Lagerung hochradioaktiver Abfallstoffe gegen die Exportpläne. Der nordrhein-westfälische Landesverband der Umweltorganisation BUND legte in Düsseldorf ein Gutachten vor, wonach ein solcher Atommüll-Export einen Verstoß gegen geltendes Recht darstellen würde.

