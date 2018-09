Saarbrücken (AFP) Die Verkehrsminister der Bundesländer wollen einem Medienbericht zufolge über die Einführung regelmäßiger Sehtests für Autofahrer sprechen. Wie die "Saarbrücker Zeitung" am Montag berichtete, steht das Thema auf dem Programm einer Ministertagung Anfang Oktober in Kiel. Diskutiert wird demnach, ob Führerscheinbesitzer mindestens alle 15 Jahre zu einer Kontrolluntersuchung bei einem Augenarzt oder in der Fahrschule gehen sollten.

