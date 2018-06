Berlin (AFP) Die Einsatzbereitschaft der deutschen Marine wird derzeit durch den kompletten Ausfall ihrer Marinehubschrauber des Typs Sea Lynx Mk88A und weitere Hubschrauberprobleme beeinträchtigt. Das Bundesverteidigungsministerium bestätigte am Montag in Berlin einen entsprechenden Bericht der "Süddeutschen Zeitung". Ein Sprecher hob aber hervor, die Bundeswehr sei trotz dieses und anderer technischer Probleme weiterhin in der Lage, ihre Aufträge zu erfüllen.

