Paris (AFP) Der neue Airbus-Mittelstreckenflieger A320Neo soll in dieser Woche zu seinem ersten Testflug starten. Geplant sei der Flug für Donnerstagvormittag, wenn das Wetter dies zulasse, sagte ein Konzernsprecher am Montag in Paris. Das erste Exemplar des neuen Fliegers wurde bereits einer Reihe von Tests am Boden unterzogen, unter anderem wurde das Beschleunigen und Abbremsen auf der Startbahn getestet.

