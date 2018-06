Berlin (AFP) Die Internationale Expertenkommission (IEKE) zur Überprüfung der Exzellenzinitiative für Hochschulen nimmt am Dienstag ihre Arbeit auf. Dies sei eine wichtige Grundlage für die Entscheidung über weitere Förderungen, sagte Bundesbildungsministerin Johanna Wanka (CDU) am Montag in Berlin bei der Vorstellung der Kommission in Berlin. Nach fast zehn Jahren Laufzeit sollen die Auswirkungen des Programms auf das deutsche Wissenschaftssystem geprüft werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.