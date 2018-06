Ankara (AFP) Wegen des Vormarschs der Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) sind in den vergangenen Tagen 130.000 Menschen aus Nordsyrien in die Türkei geflohen. Die Regierung in Ankara versicherte am Montag, ihr Möglichstes zu tun, um den Flüchtlingsandrang zu bewältigen. Die Bundesregierung kündigte eine Flüchtlingskonferenz zur Unterstützung der Nachbarländer Syriens an. Die Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) rief die türkischen Kurden derweil zum Kampf gegen die Dschihadisten auf.

