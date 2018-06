Berlin (AFP) Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth (Grüne) dringt auf die Aufnahme zusätzlicher Flüchtlinge in Deutschland. "Wenn wir von 20.000 Menschen aus Syrien reden, dann ist das ein krasser Widerspruch zur Realität von Flucht in der Region", sagte Roth am Montag im Deutschlandfunk mit Blick auf die Zahl der syrischen Flüchtlinge, die Deutschland aufnimmt. Wenn Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) sage, Deutschland nehme zu viele auf, dann sei das angesichts der Tragödie "nicht die richtige Haltung".

